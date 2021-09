Regulátoři prý hrozí burze Coinbase žalobou kvůli plánu na úvěrový produkt

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) varovala kryptoměnovou burzu Coinbase Global, že na ni podá žalobu, pokud bude realizovat své plány na spuštění systému, jenž by uživatelům umožnil půjčovat digitální majetek a inkasovat za to úroky. Uvedla to společnost Coinbase. Dodala, že spuštění svého úvěrového produktu s názvem Lend odložila minimálně na říjen.