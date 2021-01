Předání moci na twitteru bude složitější než při nástupu Trumpa

Procesu předávání moci mezi administrativou končícího amerického prezidenta Donalda Trump a týmem kolem Joea Bidena se účastní i velké sociální sítě. Facebook, Twitter i YouTube s koncem Trumpova mandátu převádí oficiální prezidentské účty do rukou nových správců. Deník The New York Times (NYT) informuje, že v případě Twitteru letos přechod nebude tak jednoduchý jako před čtyřmi roky.