Přechod na formát DVB-T2 se možná obnoví v červenci

Aktualizovaný harmonogram by měl podle Procházky respektovat původní intervaly mezi vypínáním jednotlivých vysílačů. To znamená, že přechod by mohl skončit v říjnu. Zkrácení plánu není možné jak z technických důvodů, tak proto, aby diváci měli dostatek času se na změnu připravit. Domácnosti pro naladění nového signálu potřebují televizi nebo set-top box, které DVB-T2 umí přijímat.