Kupujete kryptoaktiva? Můžete přijít o všechny peníze, varovali regulátoři

„Spotřebitelé čelí velmi reálné možnosti, že přijdou o všechny investované peníze, pokud tato aktiva koupí,” stojí ve sdělení. Regulátoři také uvedli, že spotřebitelé by si měli dávat obzvlášť velký pozor na zavádějící inzeráty slibující rychlé či vysoké výnosy, zejména takové, které vypadají příliš dobře na to, aby byly pravdivé.

Spotřebitelé by si podle regulátorů při zvažování investice do kryptoaktiv měli položit otázku, zda si mohou dovolit o všechny investované peníze přijít. Měli by se také zamyslet nad tím, zda rozumí vlastnostem kryptoaktiv a zda subjekty, se kterými v souvislosti s touto investicí jednají, jsou důvěryhodné.