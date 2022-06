Kryptoměnová burza Coinbase propustí 1100 zaměstnanců

Bitcoin se ve středu dopoledne obchodoval za 476 520 Kč, odpoledne kurz stoupl až na 498 640 Kč. Ještě před týdnem ale hodnota nejznámější kryptoměny na světě činila 700 360 Kč, na konci března to bylo 1 054 470 Kč.

„Zdá se, že po více než desetiletém ekonomickém rozkvětu vstupujeme do recese. Recese by mohla způsobit další kryptoměnovou zimu a mohla by trvat delší dobu,” uvedl Armstrong.