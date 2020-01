Internet v Česku zrychlí. T-Mobile zvýší počet optických přípojek o 100 000

T-Mobile zamířil s internetem do letadel. Připojení nabízí zadarmo

T-Mobile zamířil s internetem do letadel. Připojení nabízí zadarmo Mobil

Letos chce T-Mobile pokrýt optikou až do bytů například Benešov, který se tak má stát prvním „gigabitovým“ městem v Česku s více než 5500 přípojkami na 20 000 obyvatel. Operátor bude pokračovat s projekty v Ústí nad Labem, Pelhřimově, Lanškrouně, Bechyni, Přešticích, Lounech, a vybraných částech Brna a Benátek nad Jizerou.

T-Mobile již dříve oznámil, že chce do roku 2025 vybudovat nejméně jeden milion optických přípojek, které by umožňovaly internetové připojení od jednoho do deseti Gbit/s. Optika FTTH je nejrychlejší technologie na trhu, které dokáže s určitými limity, konkurovat pouze kabelový internet.