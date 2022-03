Google a Meta čelí vyšetřování. Británii a EK se nelíbí dohoda ohledně reklamy

Google provozuje systém Open Bidding, který vydavatelům umožňuje prostřednictvím aukcí nabízet prostor pro reklamu inzerentům. Žaloby podané v USA tvrdí, že společnost Meta se v rámci dohody Jedi Blue vzdala plánů na podporu konkurenční technologie k prodeji reklamy výměnou za zvýhodněný přístup do systému Googlu, píše technologický server The Verge.

„Takzvaná dohoda Jedi Blue mezi společnostmi Google a Meta mohla být namířena proti technologii, která představuje konkurenci pro Open Bidding od Googlu, a to s cílem tuto technologii oslabit, případně ji vyloučit z trhu,” uvedla místopředsedkyně EK Margrethe Vestagerová. Ta má v EK na starosti právě hospodářskou soutěž. Dodala, že by to znamenalo omezení hospodářské soutěže na úkor konkurenčních technologií, vydavatelů i spotřebitelů.