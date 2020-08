Co vadí Trumpovi? Spor mezi USA a čínským TikTokem přehledně

Princip této online služby je velmi jednoduchý, staví na velmi krátkých videích, která se přehrávají postupně za sebou. Je to stejné, jako kdybyste si prohlíželi příspěvky na Facebooku a obrazovka se rolovala sama na další a další posty.

Místo textu ale na TikToku hrají prim videa, krátké nahrávky s délkou od tří do 60 sekund. A právě takto krátká délka je podle všeho receptem na úspěch, neboť v USA dokonce již čínská sociální síť překonala i Snapchat a Instagram.

3. srpna – Čínská společnost ByteDance oznámila, že začala předběžné jednat s technologickou firmou, která by zajistila, aby její aplikace TikTok mohla v USA dál fungovat. ByteDance neuvedla, o jakou firmu jde, zájem koupit aktivity TikToku v USA, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu ale vyjádřila americká společnost Microsoft. Dohodu chtějí obě strany uzavřít do 15. září. Tuto lhůtu stanovil Trump s tím, že pokud se firmy do tohoto termínu nedohodnou, aplikaci v USA zakáže.