Číňané na webu hojně diskutují o ruské invazi. A cenzoři v tichosti mažou

Někteří uživatelé se domnívají, že opatření, která Západ přijímá proti Rusku, by se podobala sankcím, které by západní země uvalily na Čínu při útoku proti Tchaj-wanu. „Vše, co se děje Rusku, je pro nás taková generální zkouška,” uvedl jeden z vlivných uživatelů čínského internetu.