Českým technologickým firmám hrozí výpadek stovek ukrajinských IT expertů

Tuzemské technologické firmy řeší hrozící výpadek stovek ukrajinských vývojářů a IT specialistů kvůli tamní všeobecné mobilizaci po ruské invazi. Nabízí jim práci z domova nebo ubytování, pokud by se rozhodli přestěhovat do Česka.