Stopy hackerského útoku na systémy italského regionu směřují do Německa

Krajský radní pro zdravotnictví Alessio D´Amato uvedl, že fungování zdravotnických systémů bude obnoveno do tří dnů. "Podávání vakcíny proti covidu-19 se ale nikdy nezastavilo, pokračovalo podle objednávek z předchozích dnů," uvedl D´Amato.

Podle současných poznatků vyšetřovatelů se hackeři dostali do interní sítě regionu skrze špatně zabezpečený počítač krajského zaměstnance, který pracoval z domova. Stopy útočníků vedou do Německa, to ale podle policie neznamená, že se hackeři fyzicky nacházeli právě v této zemi při zahájení útoku.