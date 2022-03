Kyberválka se přenese do USA, varoval Biden před útoky z Ruska

"Uctivě bych řekl, že investice do technologie na obranu před kyberútoky je vaší vlasteneckou povinností," prohlásil Biden na čtvrtletním setkání s šéfy velkých firem. "Jsme připraveni vám pomoci jakýmikoliv nástroji a expertizou, kterou disponujeme, pokud jste na to připraveni. Ale jaké kroky podniknete, je vaše rozhodnutí. A nesete za ně odpovědnost vy, ne my," dodal.