Je to první kybernetická válka v dějinách, komentovala konflikt na Ukrajině Jourová

Investice do kybernetické bezpečnosti je podle ní nutné provést co nejdříve, a to i přesto, že Evropa je na útoky v kyberprostoru lépe připravena než v roce 2014 po ruské anexi ukrajinského Krymu. Nynější konflikt na Ukrajině označila za první digitální válku v dějinách, ve které má Kyjev silnou podporu Evropy.