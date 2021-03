Hacker se snažil vysát bankovní účty. Zaviroval aplikace v Google Play

Oběti si tak myslely, že stahují neškodnou utilitu – ve skutečnosti si ale pustili do svého zařízení nebezpečného trojského koně, který cílil na finanční účty. „Hrozba se dokázala vyhnout odhalení, což znovu ukazuje, proč je potřeba používat nějaké pokročilé preventivní mobilní bezpečnostní řešení. Nestačí jen aplikaci oskenovat při stahování, protože kyberzločinci mohou a budou měnit její chování pomocí snadno dostupných nástrojů třetích stran,“ podotkl Kadrmas.

Chrome obsahuje nebezpečnou trhlinu. Hackeři mohou propašovat do PC virus

Společně s infikovanou aplikací se do zařízení nainstaluje i dropper Clast82. Ten slouží k tomu, aby mohli útočníci do napadeného zařízení propašovat další škodlivý kód. V podstatě otevře zadní vrátka do systému.