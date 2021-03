Budou se mstít? Kreml je znepokojen zprávami o kyberútoku USA

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil zprávy listu The New York Times (NYT) o údajných připravovaných kybernetických útocích USA vůči Rusku za znepokojivé s tím, že by se jednalo o zločin. NYT v neděli napsal, že administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se chystá udeřit na počítačové systémy v Rusku v odvetě za letos odhalený útok na řadu amerických úřadů a soukromých společností, za kterým podle Washingtonu stojí Moskva. Ta však svou roli v kyberkampani popírá.