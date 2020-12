Biden: Trump zaspal, hackerský útok je vážná hrozba

„Tento útok se stal za vlády Donalda Trumpa, když nedával pozor,” řekl Biden s tím, že napadení systémů bylo naplánováno a provedeno velmi důsledně a útočníci na něm pracovali nejméně od konce minulého roku. Demokrat přitom dodal, že stále neviděl žádné důkazy o tom, že by se nyní podařilo útok dostat pod kontrolu.

Současná administrativa by podle něj měla jasně přisoudit zodpovědnost za napadení Rusku. O tom, že za útokem stojí Moskva, již dříve veřejně promluvil například šéf americké diplomacie Mike Pompeo či ministr spravedlnosti William Barr. Trump se však podobným slovům dosud vyhýbá a v nedávném tweetu poznamenal, že by viníkem mohla být například Čína. Experti to však nepokládají za pravděpodobné.