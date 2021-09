Život vojáků za první světové války: hlad, zima i nedostatek sexu

Sex zatlačila do pozadí představa talíře s vepřovým a půllitr piva. To se konečně projevilo krátce po vypuknutí světového konfliktu.

„Brr, to je tady žrádlo. Polévka ze sušené zeleniny, kde po povrchu plavou červi jako nudle...“ Vojáci se „pro kus žvance“ odvážili vylézt ze zákopů do přímé palby.

Denní příděl chleba se snížil na čtvrt kila denně a 170 gramů povětšinou koňského masa. Koncem léta 1918 se situace stávala neudržitelnou.

Jaroslav Vítek popsal scénu, která proběhla ve vagonu, když se vracel v roce 1918 z dovolené. Tehdy se mezi vojáky doslova vnutila jakási osmnáctiletá pohledná Moravanka a prohlásila, že se s nimi sveze. A pak: „Hoši si vzali dívku do prádla... S jedné strany četař, s druhé šikovatel, naproti jiní. Dívku nakonec načnul svobodník... A pak následovali druzí. Děvče je utahané jako kotě. Nelituje toho, dělá jí to dobře, ale hladu nemá. Za pět dní se dívky nasytili a vyložili ji.“

Aktivní ženy někdy bojovníky děsily. Vladislav Květoň si poznamenal do deníku, jak jej jakési dívky oslovily v Rowně, zrovna když močil: „Přicházejí dvě děvčata tak asi dvacetiletá, velmi živě si něco vykládají a jedna druhou postrkuje. Když přišly až ke mně, jedna vytahuje z uzlíku padesát kopejek, strká mi to do ruky a něco mi povídá, vzrušeně, celá červená... Za chvíli jsem pochopil, abych jim ukázal svého frantíka. Tak jsem zrozpačitěl a vlezl do vagonu.“