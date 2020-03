T. G. Masaryk, táta a děda: dosud nepublikované dopisy

Veřejná stránka TGM je všeobecně známá: vzdělaný profesor filozofie a nekompromisní „rváč“, který se kvůli pravdě nebál jít do konfliktu proti všem, ať už to byl spor o Rukopisy nebo obhajoba Žida Leopolda Hilsnera. Prezident Osvoboditel, jehož krédo „Nebát se a nekrást“ dalo tvář celé první republice. A také milující manžel a laskavý tatínek.

Jak se má moje drahá malá holčička? Je stále moudrá daleko víc, než by odpovídalo jejímu věku?

Pan univerzitní profesor se péči o děti nevyhýbal (v té době nevídaná věc!): měnil plenky, vařil a krmil, vyprávěl vlastní pohádky. K potomkům přistupoval důsledně, ale spravedlivě. A přiznával vlastní chyby, takže si občas šel za trest stoupnout do kouta sám. O to víc ho děti respektovaly.

Rodinnou autocenzuru je vidět i v soukromých dopisech, kterými jen občas proniknou záblesky opravdového citu. Jedním z nich je láskyplný pozdrav „Pac a půsu na chloupénky“ – tedy prezidentovy vousy – s nímž se v dopisech tátovi vždy loučila nejmladší dcera, a to i jako třiatřicetiletá Olga Revilliod-Masaryková, matka dvou dětí, v dopise z prosince 1924.

Sám Masaryk píše dospělým potomkům krásně. Nezapře vytříbený styl vyjadřování, ani když chválí a dává najevo upřímný cit. „Jak se má moje drahá malá holčička? Je stále moudrá daleko víc, než by odpovídalo jejímu věku?“ posílá za první světové války vzkaz Olze.

Děti otci oplácely vřelou náklonností, nepředstíranou úctou a místy až nekritickým obdivem. Nejstarší dcera Alice to ironicky nazvala „klanění se otcovským principům“ a sama mu podléhala nejvíc: „Ty jsi Čechy; a k Tobě a k Čechám mám takový cit, že život svůj vesele položím, je-li třeba.“

A tak do ztracena vyšuměla jeho náklonnost ke krásné italské markýze Benzoni, dcera Alice později rázně ukončila otcův milostný poměr s podstatně mladší spisovatelkou Oldrou Sedlmayerovou a v Čapkových Hovorech s TGM vyškrtala všechny pasáže, které dělaly z prezidenta člověka…

Ve veřejném životě zůstávala první dáma v prezidentově stínu, v soukromí však manželé tvořili harmonickou dvojici. Charlotte Garrigue Masaryková podporovala muže už v bojích o pravost Rukopisů. Za hilsneriády, kdy chtěl (unaven útoky že všech stran) odejít do exilu, ho přesvědčila, že jeho místo je ve vlasti.

„Rodina – to byl hrad. (Má žena) byla to nejlepší, čím může být žena muži v rodině... Bez ní bych si nebyl ujasnil smysl života a svůj politický úkol,“ řekl o ní TGM. Z úcty k manželce přidal do svého jména její rodné příjmení Garrigue. A po jejím vzoru přestoupil ke kalvinismu, byť byl původně katolík. Protestantská střídmost určovala život rodiny.