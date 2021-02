Před 50 lety přistála mise Apollo 14 na Měsíci. Astronaut Shepard si tam zahrál golf

Do vesmíru dopravila astronauty raketa Saturn V, na vrcholu nesla velitelský modul Kitty Hawk a lunární modul Antares.

První hladké přistání na Měsíci. Před 55 lety to dokázala sovětská sonda Luna 9 Historie

Velitel mise Apollo 14 Alan Shepard, který vstoupil jako pátý člověk na povrch Měsíce, si tehdy jako vůbec první člověk na povrchu jediného přirozeného zemského satelitu zahrál golf, a to 6. února, připomněla agentura AP.

Improvizovanou „holí” a jednou rukou (skafandr to jinak neumožnil) odpálil pouhé dva míčky, které podle odhadů dolétly do vzdálenosti přibližně 200 až 400 metrů. Shepard do jejich odpalu nemusel vložit velkou sílu, míčky letěly skoro samy – měsíční gravitace je ve srovnání se Zemí pouze šestinová.