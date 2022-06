Osudná vysílačka. Dva týdny po Lidicích nacisté vyhladili i osadu Ležáky

Úkolem výsadkářů bylo navázat kontakt s domácím odbojem a zajistit spojení s Londýnem. Podle dochovaných svědectví se skupina Silver A s vysílací stanicí dostala přes záchytné adresy do oblasti Miřetic, Dachova a Ležáků kolem 4. ledna 1942, přičemž první úspěšné vysílání do Velké Británie proběhlo už 15. ledna.

Přestože gestapo vědělo o existenci vysílačky na Pardubicku, nebylo Němcům známo, kde přesně se nachází. Zvrat nastal, jakmile do hry vstoupil parašutista skupiny Out Distance Karel Čurda. Ten se 16. června dobrovolně přihlásil pražskému gestapu a kromě jiného mu vyzradil jména rodin, které po vysazení v protektorátu kontaktoval.

Mezi jmenovanými byli i manželé Václav a Hana Krupkovi z Pardubic, u nichž bydlel parašutista Bartoš. V okamžiku kdy ke Krupkům vtrhlo gestapo, však byl Bartoš pryč. Zaznamenali ho ovšem později a on, zraněný kulkou během pronásledování, se nakonec 21. června raději pokusil spáchat sebevraždu, jelikož se nechtěl dostat gestapu do rukou. Svým zraněním podlehl den poté.

Jak píše Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd ČR v nové práci „Děs dýchl do tváře...“, kterou poskytl Novinkám, tak 21. a 22. června byli zatčeni místní členové odbojové skupiny Čenda. Ovšem dva klíčoví spolupracovníci, Čeněk Bureš a Miloš Stantejský, byli zadrženi až 24. června, aniž by gestapo odhalilo jejich zapojení do odboje.

Ve středu 24. června kolem poledne byly Ležáky obklíčeny, obyvatelé sehnáni do jámy lomu přímo u osady a včetně dětí převezeni do pardubického Zámečku, kde bylo v době heydrichiády popraviště. Zde byli drženi ve sklepní místnosti zhruba mezi 17. a 21. hodinou, zatímco gestapo od nich oddělilo 13 dětí.

Andrák uvedl: „Doznávám, že jsem před vypálením Ležáků navštívil Holfeuera Karla, okr. vedoucího v Blatně u Hlinska, kterému jsem hlásil zprávu ohledně ležáckého mlýna. Tato zpráva obsahovala tvrzení, že do ležáckého mlýna přijelo velké nákladní auto, že se z toho auta skládají nějaké bedny, že jsou podezřelé. Mimo to jsem věděl, jak se mluvilo po celých Ležákách a okolí, že se tam soustřeďuje protistátní činnost, dále jsem nadiktoval do onoho dopisu Holfeuerovi, že ve mlýně se scházejí nějací lidé, kteří poslouchají cizinu. (…) Věci ohledně Ležáků, zejména, že se tam soustřeďuje odboj, byly známé, mluvilo se o nich, totiž se o nich šuškalo, ale vědělo to hodně lidí. Ten dopis, který Holfeuer sepsal dle mého diktátu, jsem také svým jménem podepsal…“