Osmdesát let od zimní války. „Snadné“ finské sousto se Rusům vzpříčilo v krku

Do čela finské armády byl povolán dvaasedmdesátiletý polní maršál Carl Gustaf Emil, svobodný pán z Mannerheimu. Stalin věřil, že preventivní válka s Finy bude rychlou záležitostí. To se však přepočítal. Podle jeho plánů měla Rudá armáda 20. prosince obsazovat Helsinky. Místo toho stále ještě krvácela na Mannerheimově linii. Finové početnějšímu a lépe vyzbrojenému nepříteli urputně vzdorovali.

Rusové si pro ni vybrali strategické místo. Kdyby prorazili až na západ k přístavu Oulu, rozdělili by zemi napříč v geograficky nejužší části. Lidnatý jih, který zuřivě bránil Mannerheim, by zůstal zcela odříznutý od zásobování ze Švédska.

„Bylo to šílenství jako bušit hlavou do kamenné zdi,“ cituje Kechlibar zajatého sovětského plukovníka. Celkem 350 Mäkinenových mužů drželo v šachu tisíce nepřátelských vojáků. „Celá 163. divize se nyní nacházela ve stavu paralýzy, asi jako had, který vleze do zablokované trubky a nemůže tam ani zpět,“ popisuje Marian Kechlibar. Po týdnu to otřesení rudoarmějci vzdali a stáhli se do vypáleného Suomussalmi.