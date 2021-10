Nemocný prezident: Historické paralely

Bylo to krátce před Masarykovými 82. narozeninami. Běžně v té době přijímal ke slyšení politiky, pronášel veřejné projevy, dával rozhovory v ang­ličtině zahraničním novinářům, chodil do divadla a na koncerty a téměř denně si vyjížděl na koni.

„Těm, kdož se mne ptali po zdraví prezidentově, jimž jsem ochotně a rád řekl pravdu, těm, kdož by se mne ještě chtěli ptát, a všem lidem dobré vůle, služtež tyto řádky: President republiky jest zdráv a prost i těch příznaků, které by v jeho věku bylo nutno označiti jako fysiologické, nikoliv chorobné. Svou disposicí tělesnou i duševní je vzácná výjimka: ač muž řídce vysokého věku – není kmet,“ napsal 28. února 1932 v Lidových novinách.

„Tak nějak jsem se lekl těch dalších sedmi let. To už se sotva dočkám další volby – bylo by to až roku 1934,“ uvedl T. G. M. po svém třetím zvolení. V roce 1934 se sice volby dočkal, prezidentský slib však skládal ve špatném zdravotním stavu. Už tři týdny trpěl nedokrvováním mozkových cév, a dokonce dočasně oslepl na pravé oko.