Historik vrací tvář 73 lidem popraveným nacisty

Kopecký pátral nejenom v archivech, ale navštěvoval také příbuzné popravených. Hledal dobové dokumenty i fotografie. „Většina těch, kteří byli odsouzeni k trestu smrti, se zapojila do odboje. Byli mezi nimi i obyvatelé jihočeských Bernartic, kteří ukrývali parašutisty. Mimochodem vesnice měla skončit podobně jako Ležáky, ale pak z plánu sešlo,“ uvedl.

Klatovské gestapo tehdy poslalo na smrt muže, ženy i nezletilé. Nejmladší obětí se stal teprve 16letý chlapec Jiří Viktora ze středočeského Věšína. Jeho otec Josef poskytl útočiště parašutistovi Bohuslavu Grabovskému, jenž pak odešel právě do Bernartic.

Z největší popravy, jež se stala 22. června 1942, se dokonce dochovaly snímky. Zachycují muže mířící na skupinu sedmi důstojníků, někdejších legionářů, a tří civilistů čekajících na smrt. „Fotky se našly až po válce v Praze. Z dobových materiálů víme, že popravčí čety dostávaly zvýšené příděly alkoholu a cigaret. Mrtvá těla pak odvezly do plzeňského krematoria. Stejně postupovaly u všech obětí,“ sdělil historik.

Příslušníci gestapa si poté urny vzali do Klatov, kde popel vysypali do jámy na zahradě. „Později jeden z pozůstalých, který se vrátil z války, inicioval, aby se popel symbolicky rozdělil do třiasedmdesáti uren. Většinu z nich už si rodiny vyzvedly, ale některé i po letech zůstávají na místním hřbitově,“ řekl.