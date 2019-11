Čarnogurský: Rozpad ČSSR byl nevyhnutelný. Slovensko postupuje rychleji než Česko

Husák mi při té příležitosti řekl, že on mne nedal uvěznit. Jmenování se přitom konalo jen dva týdny po mém propuštění z vězení. Byl to dobrý pocit, ale ty události šly tak rychle, že nezbývalo moc času se nad tím vším zamýšlet. Bylo potřeba zachraňovat situaci.

Dobře. V politice bylo takové autoritativnější období za Vladimíra Mečiara, ale to jsme překonali vlastními silami. To nebyl žádný zásah zvenčí, jako to vidíme dnes například na Ukrajině. U nás to byl čistě vnitřní vývoj. Zásadní vliv na to neměly žádné nevládní organizace, ale politické strany. Ekonomicky dnes Slovensko postupuje rychleji než Česko. Je jasné, že ten dlouholetý rozdíl mezi námi se nedá hned vyrovnat, ale vedeme si dobře.