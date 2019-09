Stavební spoření poráží inflaci, výnos se blíží 4 procentům

Stavební spoření v poslední době získává na atraktivitě, což podporují i samy spořitelny svými výhodnými nabídkami. Například ČMSS nyní nabízí hned dva bonusy, které dají dohromady až tři tisíce korun. Smlouvu o stavebním spoření si nyní klienti mohou uzavřít zdarma, a to až do cílové částky 150 tisíc korun.

Pokud si klient zřídí běžný účet ČSOB Plus konto nebo Premium konto, dostane smlouvu zdarma až do cílové částky 200 tisíc korun, a navíc odměnu jeden tisíc korun na nově zřízený účet. Při využití této akce se výnos stavebka od ČMSS vyšplhá až na 3,8 procenta.

Bez poplatku si do 31. října 20199 můžete sjednat spořicí smlouvu s cílovou částkou 200 tisíc korun i v Raiffeisen stavební spořitelně (RSTS) a opět tak ušetříte dva tisíce korun. Akce se vztahuje jak na spořicí tarif pro dospělé nad 26 let, tak na zvýhodněný tarif pro děti a mladé do 25 let včetně s pevnou a velmi atraktivní úrokovou sazbou 1,5 procenta ročně.