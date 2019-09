Stavební spoření usnadní cestu k hypotéce

„V porovnání s dalšími vkladovými produkty je stavební spoření stále atraktivní alternativou, což potvrzuje rostoucí zájem tuzemských střadatelů. Je ideální volbou pro vytváření úspor, a to už od dětského věku. Motivátorem k pořízení stavebka je nejen atraktivní úrok, ale i státní podpora,“ doplnil Jiří Procházka z finanční skupiny Wüstenrot.

Úroková sazba na vkladových účtech se pohybuje v průměru kolem jednoho procenta ročně, navíc stát klientovi přispěje každý rok částkou ve výši deseti procent z jeho vkladů v daném roce, maximálně pak dva tisíce korun ročně. Podmínkou pro získání státní podpory je trvání smlouvy minimálně šest let.

Do konce října mají smlouvu až do výše 200 tisíc korun zdarma i klienti Raiffeisen stavební spořitelny (RSTS). Se stejnou nabídkou se setkají také zájemci o uzavření smlouvy u Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS), akce však platí jen do konce září.