První slevy na energie budou v říjnu

Detaily budou známy, teprve až ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) pošle do připomínkového řízení návrh vládního nařízení.

Celková pomoc by ale podle nejnovějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) měla prostřednictvím úsporného tarifu spolu s odpuštěním poplatku za obnovitelné zdroje dosáhnout až 17 480 korun. Ještě nedávno se přitom mluvilo o částce okolo 16 tisíc korun.

U plynu to bude podle plánované spotřeby plynu jednotlivých domácností. U tepla bude stanovena paušální výše slevy na jeden byt vytápěný z domovní kotelny a výše slevy na byt vytápěný z centrálního zásobování teplem.

O úlevu u plynu a elektřiny v rámci úsporného tarifu nebude nutné žádat. Stát zašle peníze prostřednictvím operátora trhu, společnosti OTE, jednotlivým distributorům energií, kteří je promítnou do záloh, resp. faktur. Zhruba čtvrtinu celkové částky by měly domácnosti dostat letos (zmíněných až pět tisíc korun), zbytek příští rok. Všechna pomoc by měla jít přes faktury za elektřinu.