Přehledně: Jak reklamovat vadný vánoční dárek

Zákon vám pochopitelně dává právo vadné zboží reklamovat až do dvou let od nákupu, musíte však vzniklý problém řešit včas. Jinak by prodejce vašemu požadavku nemusel vyhovět. Co se týče reklamací, nedělá zákon mezi e-shopy a kamennými prodejnami rozdíly. Přesto není od věci seznámit se, jak s tím, na co si dát pozor, tak s tím, co můžete po prodejci žádat.