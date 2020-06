Platební údaje si Češi na e-shopech neukládají, raději je pokaždé znovu vyplní

Jak ukázal průzkum agentury Ipsos pro společnost Exactly.cz, ochota zákazníků ukládat údaje z platebních karet na internetu je velmi nízká. Jen pouhých pět lidí ze sta je z důvodu zrychlení příštích nákupů svěří obchodníkovi vždy. Tři z deseti oslovených tak učiní jen občas a dvě třetiny Čechů to neudělají nikdy.

Češi mají také obavy v případě platby kartou do zahraničí, a to až v 56 procentech případů. Pouze každý pátý oslovený žádné ohrožení při platbě kartou do zahraničí necítí. Čtvrtina lidí raději kartu pro zahraniční platby nepoužívá.