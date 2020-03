Odklad splátek úvěrů a hypoték: Banky stále řeší, jak na to

Odklad splátek se nepromítne do jejich platební historie v registru dlužníků. Nicméně další podmínky, za jakých banky splátky odloží, se stále řeší. Ve hře je například to, zda klientům po dobu odkladu odpustí úrok i poplatky, či se bude jednat jen o pouhé posunutí splácení. Na dané metodice se banky dosud nedohodly.

„Tím pádem bychom rádi našli co nejvíce společných pravidel. Do té míry, aby to bylo přijatelné pro ČNB a byla ctěna pravidla soutěže. Diskutovaná témata se týkají toho, kdy má odklad splátek začít, úročení, způsob dokládání toho, že situaci opravdu zavinil koronavirus, jak se bude s těmito úvěry zacházet z pohledu jejich klasifikace (prodlení). V řadě věcí už jsme se s ČNB výrazně posunuli. Ještě nejsme ale v cíli a zbývá nám pár dní k tomu, abychom vše doladili,“ řekla Právu Petrásková.