Nový odklad splátek už se škraloupem

Banky se ale podle ní zavázaly k tomu, že na individuální bázi budou vycházet vstříc klientům, kteří se po skončení splátkového moratoria mohou dostat do finančních problémů.

Dodala, že lidé, kterým banky umožní další odklad splácení, by neměli mít kvůli tomu negativní záznam v registrech dlužníků. „Důležitý je individuální přístup, možnost umožnění odkladu splátek nebo individuální posouzení u těch lidí, kteří zůstávají v problémech, a to, aby se tito lidé neuváděli do registru dlužníků,“ prohlásila Schillerová.