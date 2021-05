Kadeřnice: Kontrola přišla hned první den

„Dvě ženy ze živnostenského úřadu ke mně přišly hned první den na kontrolu,“ svěřila se Právu kadeřnice. I když měla všechno připravené podle pravidel, byl to pro ni trochu šok. Pracovnice živnostenského úřadu se zajímaly o testy zákaznic, zda měly nasazené respirátory či o to, jak měla zajištěnu dezinfekci. „Vedle to chtěly vidět i nájemní smlouvu, podnájemní smlouvu a zdravotní průkaz, provozní řád a faktury od materiálu,“ dodala.