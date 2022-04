Hypotéky: lepší úrok za věrnost nečekejte

„V roce 2008 jsem si brala dvoumilionovou hypotéku na dvacet let. Úroková sazba je zafixovaná do roku 2023 a činí 2,2 procenta. Zbývá nám doplatit 800 tisíc korun. Teď jsme dostali nabídku od jedné z nejzavedenějších bank na 5,2 procenta. Takový skok! A to je vůbec nezajímá, že jsme tolik let dobrými klienty?“ napsala čtenářka Práva.