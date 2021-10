Hypotéky až na padesát let? ČNB proti

V bankovních kruzích se již dokonce mluví o vícegeneračních hypotékách ještě s výrazně delší dobou splatnosti, což by lidem srazilo nároky na výši potřebného příjmu.

„Pokud by se doba splatnosti úvěru na bydlení prodloužila například na 50 let, na jeho splácení by se mohli podílet rodiče s dětmi. Téma vícegeneračních hypoték otevřela jako první Česká spořitelna (ČS), zatím však pouze v úrovni úvah a debat,“ uvedla Veronika Hegrová z online sjednávače hypoték Hyponamiru.cz.

Až za horizont aktivního věku

ČNB bankám z pozice regulátora trhu doporučuje maximální dobu splatnosti hypoték 30 let. Tuto splatnost dnes už nabízejí prakticky všechny tuzemské banky.

„Jediná mBank nabízí splatnost až 40 let, má to ovšem svá pravidla a specifika. Hypoték s takto dlouhou splatností může mBank poskytnout jen určitý počet v rámci regulace ČNB a také pravidel stanovených polskou centrálou banky,“ upřesnila Hegrová.

Sama Česká spořitelna nedávno uvedla, že éra nízkých úroků u hypoték končí, porostou sazby i ceny nemovitostí.

„Přičteme-li prudké zvýšení cen stavebních materiálů, je jasné, že dostupnost nového bydlení se bude v následujících měsících výrazně zhoršovat. I proto chceme ve spolupráci s regulátorem (ČNB) a ostatními bankami hledat řešení, jak klientům se získáním úvěru pomoci. Jedna z cest může být posunutí délky poskytnutí hypotéky na období delší než 30 let,“ prohlásil Filip Belant, šéf kmene (tzv. tribu) Bydlení v České spořitelně.

Tyto úvahy ale u centrální banky pravděpodobně záhy narazí. ČNB už šest let bankám de facto nařizuje, aby délka splatnosti hypotečního úvěru nepřesahovala horizont ekonomické aktivity klienta či životnosti nemovitosti.

„Splatnost delší než 30 let by často znamenala, že splácení úvěru by zasáhlo celý horizont ekonomické aktivity dlužníka či jej přesáhlo, což je vysoce rizikový přístup s ohledem na nejistotu ohledně jeho budoucí příjmové situace,“ řekla Právu mluvčí ČNB Petra Vodstrčilová.

O změně přístupu tak ČNB podle ní neuvažuje. „Natahování doby splatnosti hypotečních úvěrů není cestou k lepší dostupnosti bydlení. Vedlo by k nárůstu cen nemovitostí, pro jejichž pořízení by se musely rodiny ještě více zadlužovat,“ dodala Vodstrčilová. V minulosti bylo standardem poskytování hypoték maximálně na 20 až 25 let, v poslední době však banky jejich splácení natáhly k třiceti letům.

Jinde to zakazují

„Prodlužování doby splatnosti hypotečního úvěru nad 30 let je možné považovat za způsob obcházení požadavků na úvěruschopnost žadatele o úvěr z hlediska jeho příjmů. Pokud by taková praxe byla běžná, celý systém by se stal mnohem více rizikovým,“ doplnila Vodstrčilová s tím, že současná legislativa umožňuje ČNB účinně omezit tento typ rizika prostřednictvím stanovení horního limitu ukazatele DTI (poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr).

V některých evropských zemích (např. v Nizozemsku, Dánsku, Švédsku) byla v minulosti uplatňována možnost, že jistina úvěru mohla být splácena až někdy v daleké budoucnosti, čímž se splatnost natahovala na dlouhé desítky let.

Umožnilo to sice poskytovat vysoké úvěry, které však pomáhaly hnát ceny nemovitostí vzhůru, takže konečným výsledkem byl výrazný nárůst zadluženosti domácností, který se stal zdrojem zranitelnosti bankovního sektoru, zejména při nárůstu úrokových sazeb. „V posledních letech proto národní orgány tyto praxe omezují či zakazují,“ konstatovala mluvčí ČNB.