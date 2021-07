Hypotéky atakují rekord. Padne již v červenci?

Poprvé v historii by letos mohla padnout hranice 300 miliard korun sjednaných hypoték za rok

Pro hypotéku si do bank v červnu přišlo 14 069 klientů, o 1085 více než v květnu, meziročně dokonce více o 6448 kusů. Letošní červen je tak co do počtu poskytnutých hypoték třetím nejúspěšnějším měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu. Prvenství zatím drží letošní březen, bylo sjednáno 14 401 hypoték a druhé místo drží listopad 2016, kdy si hypotéku vzalo 14 386 lidí, uvádí analytici.