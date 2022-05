Finanční poradna: Jak se vypořádat s reklamací opravy v autoservisu

Počítejte ale s tím, že u provedené opravy zákon neurčuje záruční dobu, jako je v to případě kupní smlouvy. Jak odborníci dTestu upozorňují, uplatnit práva z vadného plnění můžete jen ohledně vad, které jsou na daném díle v okamžiku převzetí, ale tato vada se může projevit i později. Zákon říká, že dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě.

Je proto ve vašem nejvyšším zájmu co nejpřesněji určit a popsat, jakou vadu má autoservis odstranit. Pochopitelně je nanejvýš vhodné to učinit v písemné formě. Můžete se s pracovníkem autoservisu domluvit i ústně, ale v případě sporu se pak těžko prokazuje, co konkrétně jste dojednali.