Češi sepisují více závětí. Kvůli covidu to ale není

„Sepsání poslední vůle umožňuje zůstaviteli naložit s jeho majetkem přesně podle vlastních představ. Může tak pamatovat na své přátele, vzdálené příbuzné, ale i na instituce. Tedy i na osoby, které by dle zákonné dědické posloupnosti neměly na dědictví nárok,“ upozornil prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer.

Doma sepsanou závěť mohou dědicové před ostatními také zatajit, pokud její obsah neodpovídá jejich představám o tom, co by měli dědit.

Panují-li v rodinách nedobré vztahy, občas zazní poměrně známá pohrůžka „vydědím tě“. To znamená vyřazení ze zákonné posloupnosti. Zatímco například u manžela nebo manželky je to snadné a lze tak učinit jednou větou sepsanou mj. u notáře, v případě potomků už to tak jednoduché není.