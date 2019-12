Češi měsíčně spoří desetinu příjmů. Jejich úspory rostou nejvíce ve střední Evropě

Zabezpečení se na stáří uvádějí respondenti v regionu střední a východní Evropy až jako čtvrtý důvod v pořadí co do motivace vytvářet si rezervy. Výjimku tvoří Češi (66 procent) a Slováci (52 procent). Tento důvod pro vytváření rezerv se pak promítá i do finančních produktů, kam lidé spoří peníze. Česká republika je jedinou zemí ve sledovaném středoevropském regionu, kde nejpopulárnějším nástrojem jsou penzijní fondy.