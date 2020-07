Byty před vypuknutím epidemie zdražily

Před několika dny pak ČSSD přišla s návrhem, že obce by měly mít při povolování výstavby bytů právo od developerů žádat až čtvrtinu nových bytů pro svoje účely. Obce by developerům za byty platily pouze nákladovou cenu, zákon by měl podle ČSSD snížit ceny bytů až o třetinu.

„Zákon by umožnil obcím založit veřejně prospěšnou společnost, která by si vzala úvěr na výstavbu. Zájemci o bydlení by si naopak hypotéku nebrali. Podporu budeme shánět v koalici i u ostatních stran. Rádi bychom, aby ho Sněmovna schválila do konce volebního období. Prakticky 30 let jsme v této oblasti zaspali. Někdo s tím výkopem přijít musel,“ uvedl poslanec ČSSD Jan Birke.