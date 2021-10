Žádostí o náhradní výživné je málo

Úřad přijal podle své mluvčí Kateřiny Beránkové do konce září celkem 4553 žádostí o náhradní výživné. Ministerstvo práce přitom v červnu odhadovalo, že postupně o pomoc státu zažádá asi 25 tisíc samoživitelek či samoživitelů.

Do skupiny samoživitelů spadá podle nedávné studie projektu Neviditelní 210 000 rodičů, kteří pečují o více než 336 000 dětí. Devadesát procent osamělých rodičů jsou ženy. Hned v červenci si o pomoc zažádalo celkem 1821 samoživitelů. Více jak polovině byl nárok na dávku schválen a úřady vyplatily 1,8 milionu Kč.

„Obrací se na nás i rodiče, kteří mají mylné informace o podmínkách získání dávky, nebo si podmínky špatně interpretují,“ dodala. Úřad práce by měl dávku poskytovat dětem neplatičů až do výše 3000 korun měsíčně, a to maximálně dva roky. Podmínkou je, že rodič peníze po dlužníkovi vymáhá v exekuci či u soudu. Alimenty od státu pak bude po dlužníkovi vymáhat úřad práce.