Zadlužení Česka hrozivě roste

Schillerová tvrdí, že konsolidace státních financí je nastavená optimálně, a pokud by byla rychlejší, mohlo by to pocovidový růst ekonomiky přidusit. S tím však většina ekonomů nesouhlasí. „Konsolidace veřejných financí by měla být rychlejší ve srovnání s tempem, s kterým počítá ministerstvo financí. Již v příštím roce podle naší prognózy klesne ve většině evropských zemí deficit veřejných financí na polovinu,“ souzní se Zamrazilovou analytik Komerční banky František Táborský.