Vyšší daň z hazardu míří na kurzové sázky

Vyšší zdanění by se mělo týkat dále mj. binga či živých her o peníze. Např. rulety nebo kostek

Podle argumentace ministerstva financí je tato sazba na vrcholu tzv. Lafferovy křivky. To znamená, že při jejím zvýšení by již nerostl výnos sazby daně, protože by se provozovatelé třeba snažili o přechod do ilegality.