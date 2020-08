Vlaky z Polska do Adršpachu jezdí poloprázdné

Přeshraniční vlaky od roku 2008 jezdily od konce dubna do konce září. Sezonu letos zkrátil koronavirus. „Začali jsme jezdit teprve začátkem července. Zájem je oproti loňsku, kdy vlaky jezdily plné a leckdy bylo nutné spoje posilovat, výrazně nižší.

Odliv pasažérů by neměl napříště ovlivnit nynější jízdní řád přeshraničních vlaků. Spoje z Trutnova jezdí oproti loňskému pouze víkendovému provozu od letoška každodenně ve frekvenci čtyř denních spojů. První vyjíždí z Trutnova o půl šesté ráno a poslední vyráží ze Sędzisławi v půl sedmé večer. Vlakem z Polska do Adršpachu se lze stále dopravit čtyřikrát denně jenom o víkendech. „Nemám signály, že by mělo ze strany objednavatele dojít k jakémukoliv omezení dopravy. Počítáme s frekvencí minimálně jako v letošním roce,“ podotkl Bosáček.