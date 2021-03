Vládní zmocněnec: Nový blok v Dukovanech bude plně financovat stát

O tom, že by stát mohl stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech financovat zcela sám, mluvil už na konci ledna vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Uvedl, že je to varianta pro případ, že by zapojení energetické firmy ČEZ do placení bylo příliš drahé.