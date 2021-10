Vláda chce lidem na dva měsíce odpustit DPH na energie

„Tyto dva měsíce nebudou občané platit 21 procent DPH. To je velká pomoc,” řekl premiér.

„Je to mimořádný krok, který může ministr udělat jen na základě mimořádných okolností,“ objasnila šéfka státní kasy Schillerová. Ty podle ní nastaly.

Krok bude mít podle Schillerové do rozpočtu dopad dvě miliardy.

Vláda tak tímto krokem reaguje na rostoucí ceny elektřiny a plynu. Domácnosti to pak podle ministryně pocítí ve vyúčtování. Schillerová dále požádá, aby ve zrychleném řízení byla přijata novela zákona o DPH.

Kabinet premiéra by se měl odpoledne zabývat i návrhem na odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje domácnostem se spotřebou do tří megawatthodin, což představuje náklad osm miliard korun ročně. "Celkem to na průměrnou domácnost bude dělat necelých 1500 korun," uvedl.