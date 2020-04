Většina supermarketů bude na Velikonoční pondělí zavřená

Vzhledem k tomu, že obchody s potravinami mají výjimku z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, mohly by zůstat otevřené. Většina řetězců se však rozhodla, že chce nechat zaměstnance odpočinout.

„Obchody Tesco ponecháme na Velikonoční pondělí uzavřené, tak jak to mělo být původně. Chceme, aby měli naši kolegové možnost si odpočinout a být s rodinou,“ uvedl na dotaz Novinek mluvčí řetězce Tesco Václav Koukolíček.

Zavřené zůstanou i prodejny Globus, potvrzuje mluvčí Luftia Volfová. „I přes legislativní výjimky, které otevření umožňují, nám jde zejména o to, aby si naši zaměstnanci mohli dopřát zasloužený odpočinek a věnovat se v tento čas svým blízkým.”

„Zákon o prodejní době v maloobchodě totiž počítá právě s touto výjimkou, a tedy například i velké prodejny potravin s prodejní plochou nad 200 m² by mohly prodávat bez omezení. Zjednodušeně řečeno – zákon o prodejní době v maloobchodě po dobu nouzového stavu 'neplatí',” uvedla ČOI v tiskové zprávě.

Aktuálně platí nouzový stav do 11. dubna. Sněmovna bude v úterý hlasovat o jeho prodloužení do konce dubna. Vláda původně navrhovala prodloužení až do 11. května.