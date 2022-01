Válka na Ukrajině by měla fatální dopad na Afriku a Asii

Ukrajina, jakožto země s jednou z nejúrodnějších půd na světě, je už po staletí známá jako „obilnice Evropy“. Na jejím zemědělském vývozu závisí výživa velké části obyvatel Afriky a Asie. Málokdo si to uvědomuje, ale pokud by ruská vojska opravdu vtrhla na Ukrajinu, v rozvojových zemích to způsobí hladomor, politickou nestabilitu a migraci, upozorňuje magazín Foreign Policy.