USA zakázaly lety nad Irákem a Íránem, aerolinky mění trasy

FAA přelety zakázal poté poté, co Írán v noci na středu raketami zaútočil na základny s americkými a dalšími koaličními vojáky.

Australská letecká společnost Qantas až do odvolání pozmění trasu letu mezi Londýnem a australským Perthem, aby se vyhnula iráckému a íránskému vzdušnému prostoru. To bude znamenat, že trasa bude delší. Letadla tak budou muset vzít méně cestujících a více paliva, protože zůstanou ve vzduchu o 40 až 50 minut déle.

Kvůli současným událostem nebude íránský letový prostor využívat ani malajsijská letecká společnost Malaysian Airlines. Společnost Singapore Airlines pak přesměruje všechny své lety do Evropy tak, aby se vyhnula íránskému vzdušnému prostoru.

Nad Perským zálivem, Irákem, Íránem a nad Ománským zálivem nesmějí přelétávat letadla registrovaná v USA, a to "kvůli zvýšené vojenské činnosti a rostoucímu politickému napětí", uvedl v úterý FAA. Podle úřadu hrozí, že letadla by mohla být chybně identifikována. Podobná omezení nejsou nijak výjimečná a často mají preventivní charakter, aby se zabránilo záměně civilních letadel s letadly zapojenými do ozbrojeného konfliktu, poznamenala AP.