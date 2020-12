Tvrdý brexit by uštědřil ránu i českým podnikům. Obavy sílí

Do neděle mělo být jasno, jaké vztahy budou panovat po konci roku mezi Evropskou unií a Velkou Británií, politici však shodu nenašli. I když jednání nakonec mají ještě pokračovat, obavy z tvrdého brexitu sílí, a to i v Česku. Zavedení cel na vývoz i dovoz by české firmy velmi negativně pocítily, uvedl ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).