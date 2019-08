Třetí vzadu se směje. Spor Trumpa s Pekingem nahrává Evropě

„Státy EU by po zavedení dodatečných amerických cel na čínský dovoz mohly zvýšit svůj export do USA poté, co dojde k výpadku v čínských dodávkách,“ uvedla výzkumnice Institutu ifo Marina Steiningerová.

To však neznamená, že by měli Evropané a Němci úplně jásat. „Americko-čínská obchodní válka má samozřejmě škodlivé vedlejší dopady na všechny, protože dále oslabuje důvěru investorů a spotřebitelů po celém světě, přičemž globální konjuktura je i bez toho křehká,“ zdůraznila ekonomka.

To se projevilo i v průběhu čtvrtka. Poté, co Peking oznámil, že zvažuje protiopatření v reakci na nová americká cla, evropské burzy začaly klesat. Britský index FTSE 100 kolem čtvrté hodiny odpoledne odepisoval 1,26 procenta

Pokud dojde k odvetě, USA si pohorší

Pokud by Spojené státy uvalily cla na další čínský dovoz v objemu 300 miliard dolarů, pro německou ekonomiku by to znamenalo dodatečné příjmy ve výši 94 milionů eur, vypočítal institut.

Francie by si polepšila o 129 milionů eur, Itálie o 183 milionů eur a Velká Británie o 86 milionů eur. Celkově by si členské státy evropské osmadvacítky polepšily o 4,5 miliardy eur.

Tento scénář počítá pouze s americkými cly, nikoliv čínskou odvetou. Při ní by si Německo polepšilo dokonce o 323 milionů eur, Francie o 168, Itálie o 231. Příjmy celé osmadvacítky by stouply o 1,724 miliardy eur.

USA by si v prvním scénáři polepšily o 1,784 miliardy eur, ve druhém by naopak o 1,546 miliardy eur přišly, vypočítali ekonomové. Čína by v prvním scénáři na obchodní válce tratila 24,769 miliardy eur, ve druhém scénáři 21,646 miliardy eur.

Stát/region Scénář 1 Scénář 2 Změna reálného příjmu (v milionech eur) Německo 94 323 Francie 129 168 Itálie 183 231 Španělsko 25 25 Velká Británie

86 58 EU28 1498 1724 USA 1784 -1546 Čína -24769 -21646 Zbytek světa

3844 3535 Zdroj: Institut ifo



Americký prezident Donald Trump na začátku srpna oznámil, že od 1. září uvalí cla na zbývající čínský dovoz v objemu 300 miliard dolarů ročně. Akciové trhy na to reagovaly výraznými poklesy.